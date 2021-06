Denise Pipitone, a Chi l'ha visto la foto inedita in lacrime e l'intercettazione choc: "L'hai ammazzata"

03 giugno 2021 a

Federica Sciarelli e il suo Chi l’ha visto?, programma in onda su Rai3, sono da sempre in prima linea per arrivare alla verità sul rapimento di Denise Pipitone, avvenuto il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Nella puntata del 3 giugno la Sciarelli mostra un’inedita foto della bambina siciliana: la figlia di Piera Maggio e Piero Pulizzi appare in lacrime, proprio nel giorno in cui è stata portata via da casa. Il dettaglio della foto non ha aiutato a fare passi in avanti, ma è stato l’input per tornare a parlare delle numerose incongruenze del caso.

L’inviata della trasmissione ha provato ad intercettare Claudio Corona, fratello di Anna Corona, che ha replica in maniera secca: “Non ne hanno motivo”. Il riferimento è alla frase “A Mazara tutti hanno paura di parlare” pronunciata da un collaboratore di giustizia che ha fatto capire che è grande l’omertà dietro la sparizione di Denise. Secondo un testimone Claudio Corona gestiva traffici illeciti per un gruppo criminale: ”Tutti li temono. Si difendono tra loro”. Nulla da fare con il tentativo di intervista alla stessa Anna Corona, che secondo Rete4 è finita nel registro degli indagati, che porta addirittura alle minacce alla giornalista da qualche giovane presente in zona: "Prima o poi fate una brutta fine”.

Chi l’ha visto? passa poi all’analisi delle intercettazioni relative a Jessica Pulizzi, figlia della Corona e del padre naturale di Denise. Anche qui sono numerosi gli errori e i conflitti tra le parole di Fabrizio e la realtà. Il ragazzo era un ex fidanzato di Jessica e lo si sente pronunciare in sua presenza "Anchi d’errore l’ammazzasti a chidda”. Jessica ha sempre detto che quella frase era riferita ad una gallina, ma poi lo stesso Fabrizio escluse la presenza di galline nelle sue prime dichiarazioni agli inquirenti: “Non ho notato galline nel posto dove siamo andati ad appartarci nell’occasione io e Jessica”. “Mentre eravamo a bordo dello scooter le ho chiesto cosa lei sapesse sulla sparizione della piccola Denise, infatti mi sono venute in mente tutte quelle volte che Jessica mi diceva che doveva fargliela pagare alla Piera Maggio” altre parole pronunciate da Fabrizio nel corso dei colloqui con la Procura.

Giuseppe, un altro ex di Jessica, ha dato la sua versione dei fatti, che può aiutare a far capire eventuali moventi per il rapimento di Denise: “Jessica attribuiva la rottura del matrimonio dei suoi genitori proprio alla relazione sentimentale che il padre aveva intrattenuto con la Piera Maggio. Questi sospetti divennero certezza quando, nel periodo in cui Jessica è andata a vivere con il padre, avendo litigato con la madre, nel febbraio 2004, Jessica stessa aveva curiosato sul telefono di Piero Pulizzi e aveva rinvenuto la fotografia di Piera con i capelli sciolti e un messaggio del tipo ‘come sta la mia piccolina… gli ho comprato l’occorrente, dagli un bacio da parte mia’. Quando Jessica mi raccontò quest’episodio era furiosa con Piera Maggio. Da questo momento in poi ha cominciato a parlare con maggiore odio e rabbia nei confronti della bambina Denise e di Piera Maggio".

