Poliziotti corrotti, amicizie criminali e il mistero dell'hotel: altra testimonianza choc su Denise Pipitone

Sempre più sono i testimoni che si fanno avanti a quasi 17 anni di distanza dalla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1, si occupa nuovamente del caso del rapimento della bambina siciliana e stavolta viene intervistato un ex esponente delle forze armate, che in particolare approfondisce i legami di Claudio Corona, fratello di Anna Corona - che secondo le indiscrezioni delle ultime settimane sarebbe finita nel registro degli indagati della Procura di Marsala - che "aveva delle amicizie nella polizia. Non tutti i poliziotti erano corrotti ma aveva amici che lo avvisano. Le persone non avevano fiducia nella polizia di Mazara, nei carabinieri e nella finanza si".

La rivelazione viene fatta con il volto coperto, dando le spalle alla telecamera e con una voce camuffata, per evitare ogni eventuale ritorsione. "Sto parlando - chiarisce il testimone - di 18 anni fa, ora le cose sono cambiate, le persone, se vedevano una cosa non parlavano con la polizia perché sapevano che Claudio aveva amicizie con criminali ma non erano dei mafiosi". Maria Grazia Sanrocco, inviata di Storie Italiane, fa capire meglio la situazione dell’ospite che cerca di fare chiarezza su Denise: “Si tratta di un ex appartenente alle forze dell’ordine che avrebbe vissuto indirettamente questa esperienza. Claudio godeva dell’appoggio di alcuni esponenti della polizia, lui però ha sottolineato che ciò accadeva 17 anni fa e oggi le cose sono diverse. A suo dire le persone che potrebbero aver visto hanno preferito tacere perché Claudio ha sempre goduto della protezione”. Giacomo Frazzita, legale di Piera Maggio, madre di Denise, bambina avuta con Piero Pulizzi, ex marito di Anna Corona, apprezza gli interventi di chi sta cercando di aiutare a far luce sul caso, ma fa anche un appello: “Perché queste persone non si fanno avanti?".

Nella trasmissione mattutina della Rai si tenta di far luce sui movimenti di Anna Corona e a parlare è l’ex responsabile dell’hotel in cui la donna lavorava: “La Corona nel giorno della sparizione di Denise era in hotel fino alle 11:50, non ricordo di averla più vista in hotel, assolutamente no, non lo so se altri l’hanno vista. C’erano le scale anti-incendio e magari potrebbe essere uscita da li”. Altri dettagli che possono aiutare gli inquirenti.

