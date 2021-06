Agorà, l'ironia di Luca Telese atterra Massimo Galli: "Occhio che arriva con i lucchetti e chiude il bar"

01 giugno 2021 a

Da star della televisione a vittime di ironia e di battute degli italiani. Nel corso della puntata del 1 giugno di Agorà, programma di Rai3 condotto da Luisella Costamagna, viene intervistato Giuseppe Faggiotto, titolare del Caffè degli specchi, storico caffè letterario a Piazza dell’Unità di Trieste, dove sono passati leader mondiali del calibro di Angela Merkel e Vladimir Putin. Il bar è uno più grandi e affollati dell’Italia intera e il proprietario sottolinea come ogni anno siano un milione e mezzo i caffè consumati e si arrivi addirittura a 900mila persone diverse che entrano per sorseggiare la bevanda più amata in tutto il Paese, stranieri compresi.

Dopo l’intervista all’imprenditore friulano la Costamagna ritorna in studio e scherza con Luca Telese, ospite odierno, ironizzando sul fatto che anche lui ha preso un caffè nel bar in questione e andrebbe citato accanto a figure di spicco come Merkel e Putin. Telese se la ride allegramente e poi sgancia la battuta bomba su Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano ormai preso di mira anche dalle barzellette in virtù delle sue previsione catastrofiste sulle riaperture post-Covid. “Se uno dice a Galli che ci passano 900mila persone arriva con i lucchetti” la frase che spazza via ogni credibilità del professore milanese. La Costamagna e gli altri in studio sorridono alla battuta, ma poi la conduttrice cerca di smorzare la polemica: “Galli è diventato ottimista, anche da noi nell’ultima intervista”. Allo scienziato saranno fischiate le orecchie.

