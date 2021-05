Quarto Grado, nuovi video inediti sul caso Denise Pipitone: "Era lei!". Il giallo di Danas e la rivelazione dei Ris

Giorgia Peretti 29 maggio 2021 a

a

a

Continuano ad emergere nuovi elementi sul caso di Denise Pipitone. La bambina scomparsa a Mazara Del Vallo il 1° settembre 2004, in circostanze misteriose. Dopo 17 anni e a seguito delle segnalazioni della tv russa, la procura di Marsala ha deciso di riaprire le indagini a fronte delle innumerevoli incongruenze sulle ricerche della piccola Denise. Circa un mese dopo, il 18 ottobre 2004, la bambina fu avvistata a Milano assieme a delle donne di etnia rom. Il tutto ripreso dalla guardia giurata di una banca nei pressi del luogo dove si trovavano le donne con la piccola. Un video che ha fatto il giro delle trasmissioni televisive nel corso degli anni, e che ancora oggi sembra essere l’unico avvistamento di Denise dopo il rapimento avvenuto in Sicilia. Proprio su questi pochi secondi di filmato in cui si sente pronunciare: “Danas! Dove mi porti?”, Quarto Grado svela l’esistenza di altri due frammenti di video, inediti girati nello stesso giorno.

“Sensitiva dei servizi segreti” rivelazioni choc sul caso Pipitone. Il gelo in studio “Vuole inviarmi una bomba?”

Il programma di Gianluigi Nuzzi in onda su rete 4, nella puntata di venerdì 28 maggio dà voce all’uomo che ha visto Denise e alla quale ha chiesto se volesse magiare qualcosa. “Mi accorsi subito che era lei, le somigliava molto e in più aveva un graffietto sotto l’occhio, sulla guancia. Le ho chiesto se voleva qualcosa da mangiare e lei mi ha risposto che voleva la pizza. Poi però mentre stava per venire con me per entrare nella panetteria l’hanno chiamata ed è andata via” - queste le parole di Felice Grieco. Da quel momento si persero le tracce della bambina ma il pm Maria Angioni in carica per le indagini sulla scomparsa di Denis inviò ai Ris il video per la comparazione dei tratti somatici. Per gli esperti del Ris i tratti somatici compatibili sono 7: la forma delle sopracciglia, gli occhi, la forma tonda del viso, le guance paffute, naso mento e labbra. La conclusione dei Ris è stata la seguente: esiste un’elevata compatibilità morfoscopica tra la bambina nel video e le fotografie di Denise Pipitone.

"Possibili nuovi arresti". Svolta sul caso Pipitone, spunta l'uomo della lettera anonima

In collegamento anche l’ex pm Angioni che conferma a distanza di anni che vi è un’alta probabilità che quella Danas nel video fosse davvero Denise Pipitone. A seguire vengono mostrati gli altri frammenti sconosciuti reperiti dai video girati da Grieco. La bambina indossa un giubbotto blu con il cappuccio e dei jeans è seduta vicino ad una signora, il suo sguardo è girato verso sinistra. La bambina è molto coperta per le temperature miti di quel periodo, fa notare Grieco, forse proprio per nasconderla. In un altro micro-video, la bambina, Danas guarda diretta nell’obiettivo del cellulare sembra fare una smorfia con la bocca, gli angoli delle labbra sono piegati verso il basso. I suoi occhi neri invece sembrano stupiti forse in quel momento si era accorta che qualcuno la stava riprendendo. In un’ultima inquadratura poi compara un cartello tenuto in mano dalla rom seduta accanto alla bambina, purtroppo le immagini sono molto sgranate e non si riesce a leggere la scritta sul cartone. Secondo la guardia giurata quello potrebbe essere un elemento utile per rintracciare gli spostamenti della bambina e ritrovare la donna che poco dopo scompaiono per non essere mai più viste.

Denise Pipitone, i dubbi sulla lettera anonima e le telefonate tra Anna Corona e Peppe. Si ribalta il quadro?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.