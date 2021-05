Denise Pipitone, la bomba di Mattino5 sul rapimento: in arrivo nuovi indagati dopo Anna Corona e Giuseppe Della Chiave

Giorgia Peretti 24 maggio 2021 a

Il caso di Denise Pipitone tiene banco negli studi di Mattino5. Il programma di approfondimento mattutino sotto la conduzione di Federica Panicucci torna a far luce sulla drammatica vicenda della bambina scomparsa nel nulla a Mazara del Vallo nel 2004. Nella puntata di lunedì 24 maggio emergono nuove notizie sulle indagini della procura, riaperte proprio a seguito del clamore mediatico scaturito dalla segnalazione della tv russa. Secondo quanto si evince dalla trasmissione è stata aperta una nuova inchiesta che vede indagati due nomi ormai noti per chi segue la vicenda: Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. La prima, ex moglie del padre biologico di Denise, Piero Pulizzi, il secondo amico della Corona e nipote del testimone audioleso che aveva visto la bambina subito dopo il rapimento.

Ci sono due indagati per Denise Pipitone. Chi sono e che ruolo hanno avuto

Giambattista Della Chiave, ora deceduto, oltre ad essere stato l’unico ad aver fornito una pista indicò, seppur con gesti il nipote, in città conosciuto come Peppe. L’uomo, infatti, secondo quanto dichiarato dall’unico testimone oculare della vicenda, avrebbe fatto una telefonata nei magazzini di via Rieti alle 12:17 con una bambina in braccio. Nel frattempo, proprio in quei minuti stando ai verbali la madre di Anna Corona ha dichiarato di aver ricevuto la chiamata della figlia che l’avvertiva dell’accaduto e la esortava a recarsi dalle nipoti Jessica e Alice.

"È stata lei, l'ha confessato. Dovevano soffrire". Accuse a Jessica Pulizzi sul rapimento di Denise Pipitone

Al momento, dunque, sembra che le indagini stiano ripartendo dalle profonde incongruenze che hanno caratterizzato il caso per scavare nuovi indizi. Già la lettera anonima arrivata nello studio dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, sembrava aver dato una scossa alle indagini fornendo altri particolari sconosciuti agli inquirenti. Per ora le indagini proseguono in grande riservatezza ma la sensazione è quella che si stia finalmente arrivando al racconto della verità. “C’è la sensazione che possano arrivare altri avvisi di garanzia ad altre persone?” – chiede la Panicucci alla giornalista in collegamento da Mazara. L’inviata del programma in diretta, conferma: “Non è escluso vi possano essere altri nomi e altre persone indagate. La procura di Marsala lavora in grande silenzio anche se proprio nei giorni scorsi sono stati fatti degli accertamenti proprio sulla vecchia casa di Anna Corona”.

