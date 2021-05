Vaccino, la Regione Lazio dà AstraZeneca a tutti: arriva l'open week dal 2 al 5 giugno. Niente limiti d'età?

25 maggio 2021 a

Più AstraZeneca per tutti. La Regione Lazio prova ad accelerare nella campagna vaccinale contro il Covid e ha deciso che da mercoledì 2 a sabato 5 giugno sarà fissata l’Open Week Astrazeneca con ticket virtuale. Dopo il tutto esaurito delle scorse iniziative allargate ora la strategia è quella di allungare da 2 a 4 giorni le date degli open day (ne è previsto uno a parte con il vaccino Pfizer per i maturandi) e, almeno leggendo il post pubblicato sulla pagina Facebook ‘Salute Lazio’ non sembrano essere previsti limiti di età.

Per la vaccinazione, si segnala, è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. E inoltre saranno “disponibili nei prossimi giorni tutte le informazioni sulle modalità e sui punti di somministrazione”. Rispetto al solito non si fanno menzione di divieti per i più giovani: l’indicazione di voler vaccinare le fasce meno a rischio era circolata anche nei giorni scorsi, quando l’open day per gli over40 era stato abbassato fino ai 35 anni. Si è comunque generata confusione per l’annuncio e si attende una nota che possa chiarire: sui social in tanti under35 si stanno domandando se potranno avere anche loro la tanto attesa dose di vaccino (AstraZeneca in questo caso).

Nel frattempo è arrivato il sold out nel territorio laziale per farsi inoculare il vaccino in farmacia: sono oltre 20mila le prenotazioni effettuate. In farmacia verrà somministrato il prodotto di Johnson&Johnson.

