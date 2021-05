Covid, l'Unione Europea ritira la mascherina pericolosa: contiene una sostanza che può causare il cancro

25 maggio 2021 a

Allarme nell’Unione Europea per la pericolosa mascherina contro il Covid. Le mascherine lavabili Sportsmask del brand Under Armour, conosciuta casa di abbigliamento sportivo, sono state bloccate e non potranno essere vendute a causa di una sostanza tossica. Le analisi condotte in Belgio hanno evidenziato la presenza di Polyhexanide (PHMB).

Il PHMB, segnala la pagina del sistema europeo di allerta rapida per i prodotti non alimentari pericolosi, è dannoso se inalato e può causare una reazione allergica della pelle. Per inalazione, provoca danni agli organi attraverso l'esposizione ripetuta ed è anche sospettato di causare il cancro. Le mascherine non sono conformi al regolamento sui biocidi né rispettano i requisiti della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.

Il modello ritirato dal mercato è la Sportsmask a triplo strato di colore nero, con elastici neri e il logo del marchio Under Armour in bianco (modello SKU td_90.22881) con il numero di lotto 1368010-002. La mascherina veniva venduta in una confezione di plastica nera opaca. La decisione della Ue ha bloccato ogni tipo di acquisto già a marzo (anche online). Ma Altroconsumo ha segnalato il cortocircuito: le mascherine sono in vendita su altri siti di e-commerce.

