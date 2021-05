Carboidrati addio? Lo studio-verità sulle diete e il tasso di mortalità: gli errori da non fare

24 maggio 2021 a

a

a

Dopo i lockdown e con l'arrivo della bella stagione molti italiani provano a perdere peso e la prima idea è quella di ridurre i carboidradi. Pane, pasta e pizza sono prelibati ma vanno assunti nella giusta misura. Un'etichetta negativa che però potrebbe essere rivista da uan ricerca sull'alimentazione e la salute pubblicata dal Woman's Hospital di Boston.

Disturbi da cambio stagione, ecco come aiutare l'organismo

Di cosa parliamo? Lo studio americano tra le altre cose invita a non eliminare del tutto i carboidrati dalla propria alimentazione anche se si vuole perdere peso rapidamente, riporta Libero che ha dato conto della ricerca della struttura di Boston, ma soprattutto se si vuole vivere più a lungo. D'accordo, non bisogna esagerare con pasta, pane, pizza e derivati vari ma, secondo quanto riporta lo studio, i carboidrati non vanno esclusi drasticamente dalla propria dieta.

Coldiretti, "mani cinesi sui semi italiani". Su ortaggi ed erbe aromatiche si rischia il monopolio mondiale

Il motivo è presto detto. Sia nel caso si mangino troppi carboidrati sia in quello opposto in cui siano totalmente estranei dalle abitudini alimentari si registra un picco evidente della mortalità. Un rischio non da poco, che si verifica sia se se ci si abbandona ai piaceri della tavola a colpi di panini e piatti di piattasciutta, sia se ci si lancia in una dieta zero carb come va sempre più di moda.

Alimentazione: 'Dimmi cosa cucini e ti dirò che Mamma sei', lo studio di una sociologa

In medio stat virtus, dicevano i latini, e avevano ragione anche in fatto di salute a tavola. Molti studi suggeriscono che le diete low carb, ossia quelle che prevedono un'assunzione moderata dei carboidrati, preferendo in ogni caso quelli integrali, associate all'uso di proteine animali potrebbero influire negativamente sulle aspettative di vita. E allora cosa va fatto per mangiare bene e restare in salute? "Secondo lo studio del Woman's Hospital di Boston va promosso un mix che rimpiazzi parte dei carboidrati con grassi e proteine vegetali, spiega il quotidiano, per ottenere la soluzione migliore per promuovere la salute a lungo termine e vivere di più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.