"Non baciate i polli" cosa c'è dietro l'assurdo avviso delle autorità. Allarme Usa, boom di casi di salmonella

L'allarme lanciato dalle autorità sanitarie degli Stati Uniti ha destato curiosità. "Evitate di baciare i polli", si legge nell'allerta del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'organo di controllo della sanità pubblica USA, che mette in guardia la popolazione per la scoperta di un boom di casi di salmonella nel Paese.

L'autorià sanitaria americana ha diffuso un avviso per mettere in guardia coloro che hanno galline e pollame da cortile a fare attenzione e in particolare a "non baciare o coccolare il pollame del cortile e non mangiare o bere intorno a loro. Questo può diffondere germi di salmonella alla bocca e fare ammalare".

Ma perché dedicare un avviso per ammonire la popolazione su "coccole" e baci a galline e pulcini? Il motivo viene spiegato dal sito del quotidiano americano Usa Today che ha fornito i numeri della salmonella negli Stati Uniti. Un'indagine ha scoperto che 163 persone in 43 stati della federazione hanno confermato di essersi ammalati entrando a contatto con i batteri dei polli. Un terzo dei casi confermati, si legge nel report, erano bambini di età inferiore ai 5 anni e per questo è stato diramato un allarme per mettere in guardia gesti affettuosi nei confronti dei pennuti da cortile.

