Covid, nel bollettino del 25 maggio sempre più giù l'indice di positività. 3224 nuovi casi e 166 morti

25 maggio 2021 a

a

a

Scendono sempre di più gli indicatori della pandemia in Italia. Sono 3.224 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo l’analisi di 252.646 tamponi, con l’indice di positività che scende all’1,27% rispetto al 2,3% di ieri. Sono 166 i morti registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 125.501 da inizio pandemia. Sono 1.323 (-59 da ieri) i ricoveri in terapia intensiva con 46 ingressi giornalieri, 8.557 i ricoveri ordinari (-393), 3.804.246 i guariti (+11.348) e 268.145 gli attualmente positivi (-8.294). Il numero degli attualmente positivi è di 268.145, in calo di 8.294 unità rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (505), la Campania (410), la Sicilia (372) e la Puglia (314). Questi i dati del bollettino del 25 maggio reso noto dal ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione civile.

Ansia per Berlusconi. I giudici del Ruby Ter: "Salute altamente compromessa"

Nello specifico nella Regione Lazio oggi su 10.771 tamponi molecolari (più 1.027 rispetto a ieri) e quasi 17 mila antigenici per un totale di quasi 28 mila test si registrano oggi 308 nuovi casi positivi al Covid (più 16 rispetto a ieri), con 174 contagi a Roma città. Inoltre, si registrano 16 decessi totali (più 5 rispetto a ieri) e 1.788 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1176 (meno 43 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 185 (meno 9 rispetto a ieri). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,8 per cento, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1 per cento, ma soprattutto diminuiscono ricoveri e terapie intensive.

Green pass europeo pronto dal 15 giugno, Draghi prova a salvare l'estate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.