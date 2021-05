Paura per Silvio Berlusconi: "Salute altamente compromessa", cosa scrivono i giudici del Ruby Ter

Valeria Di Corrado 25 maggio 2021 a

a

a

La situazione di salute di Silvio Berlusconi “è altamente compromessa”. Per questo motivo il tribunale di Roma, su richiesta della Procura, ha rinviato il processo “Ruby ter”, che vede a giudizio l’ex premier e il musicista Mariano Apicella. Le accuse sono relative alla corruzione legata alla falsa testimonianza del cantante napoletano riferita alle feste organizzate ad Arcore.

Il centrodestra ha trovato il candidato a sindaco di Roma? La svolta dopo l'inaspettato ritorno

“È pervenuta un’Istanza di rinvio per legittimo impedimento - dice il giudice Anna Maria Pazienza tenendo in mano l’atto che il professor Franco Coppi, legale di Silvio Berlusconi, ha depositato precedentemente in cancelleria - qui si dice che la situazione è altamente compromessa, allo stato attuale è assoluta l’impossibilità di comparire e si parla di un generale decadimento del quadro fisico-psichico già valutato nella precedente visita. Si tratta di un fatto molto attuale”.

Fermi tutti, arriva la super-intervista all'Ape Regina di Arcore

Accusa e parti civili non si sono opposte all’istanza della difesa. E così i giudici della seconda sezione accolgono la richiesta di rinvio: “quanto alla separazione della posizione dell’imputato Berlusconi da quella dell’imputato Apicella il tribunale (...) rileva che, stando alla documentazione oggi allegata, sembrerebbe che la situazione di salute non è di immediata soluzione, quindi i motivi di economia processuale suggeriscono di procedere oltre con l’attività istruttoria separando le due posizioni”.

"AirSilvio" sempre più in rosso ma compra un altro jet

La posizione di Berlusconi è quindi stata stralciata da quella di Apicella (come già successo al tribunale di Siena e Milano). Per cui il processo nei confronti dell'ex premier riprenderà non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.