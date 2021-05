L'oroscopo di Ada Alberti: arriva l'amore per la Bilancia, periodo stupendo per lo Scorpione

Giada Oricchio 24 maggio 2021 a

L’oroscopo dal 24 al 30 maggio 2021 secondo Ada Alberti, astrologa di “Mattino 5” e “Pomeriggio 5”: periodo fortunato per i Gemelli, settimana top per il segno dello Scorpione, amore in arrivo per la Bilancia, tensione per Vergine e Sagittario.

ARIETE. Può essere un bel periodo per gli affari, nuove collaborazioni e opportunità. Pazienza in famiglia.

TORO. E’ ancora il momento di osare, la settimana inizia bene e finisce meglio. Sì a nuove proposte.

GEMELLI. Bel periodo, innovativo e positivo visto che arriverà il vostro compleanno. Potete essere audaci anche in amore.

CANCRO. Sempre in un ottimo momento, coglierete occasioni anche lontano dal luogo dove risiedete di solito.

LEONE. Pianificate qualcosa di nuovo, cercate nuovi spunti. Cautela nelle spese.

VERGINE. Siate accorti la luna in Sagittario vi creerà qualche tensione nella professione, siate accorti.

BILANCIA. Molto interessante il lavoro soprattutto quello artistico e creativo. Bene l’amore, tanti flirt in arrivo. Un po’ di attenzione con un superiore nelle questioni legali.

SCORPIONE. Inizia e finisce benissimo la settimana, è un periodo molto bello e fertile anche nel rapporto con i figli. Ci sono buone nuove in amore.

SAGITTARIO. Qualche tensione è possibile, la luna piena vi sposterà un po’, allora cambiate rotta e rivedete un obiettivo. Attenzione anche in amore.

CAPRICORNO. Sempre molto interessante il segno, potete osare soprattutto oggi e venerdì. Potete osare, sì agli accordi nuovi e a un nuovo gruppo di lavoro.

ACQUARIO. Periodo fertile, buone risposte sul lavoro, ma anche in amore.

PESCI. Contrarietà a causa della luna piena dissonante però inizierete un nuovo ciclo di vita.

