L'oroscopo di Ada Alberti: amore al top per l'Acquario. Cancro, state calmi

L’oroscopo dal 10 al 17 maggio 2021? Ada Alberti, l’astrologa di “Mattino 5” e “Pomeriggio 5” legge gli astri e rivela che sarà una settimana interessante per il Toro e i Gemelli. I nati sotto il segno del Cancro, invece, devono controllare l’ira. Prudenza per la Vergine e amore al top per Acquario.

ARIETE. La settimana inizia con alcune spese, l’organizzazione della casa e un po’ di stress però da giovedì avanti tutta con gli affari. Entrano soldi e sono favoriti gli incontri. Favorite le discussioni legate alla famiglia.

TORO. Luna nuova rigenerante, accadrà qualcosa di molto interessante sul lavoro, ma attenti agli azzardi e evitate spese eccessive.

GEMELLI. Meravigliosa la luna congiunta con Venere e Mercurio. Giovedì giornata molto positiva, potete dar sfogo alla vostra creatività. Incontri con chi vi sta a cuore. E’ una settimana interessante.

CANCRO. Dovete solo controllare ansia e irascibilità perché per voi maggio rappresenta il mese del raccolto quindi avanti tutta con il successo.

LEONE. Attenzione ai vari nemici però tirate dritto. Da metà settimana nuovi progetti e incontri di lavoro. Datevi da fare. Favoriti anche i flirt.

VERGINE. Forse ci possono essere tira e molla con il datore di lavoro, soprattutto per questioni finanziarie. Si raccomanda prudenza, in particolare nella giornata di giovedì

BILANCIA. Ci possono essere novità molto interessanti per il lavoro, soprattutto per gli artisti del segno. Era ora! Forza!

SCORPIONE. Buone nuove che riguardano i collaboratori, si creano occasioni da afferrare al volo. Alcuni treni passano una sola volta.

SAGITTARIO. Attenzione alle piccole discussioni con il partner magari per motivi di soldi. Mantenete la calma.

CAPRICORNO. Occhio alle questioni collaborative e a quelle con il partner. Un po’ di nervosismo nell’aria.

ACQUARIO. Molto interessante soprattutto giovedì. Afferrate al volo le opportunità, bene l’amore.

PESCI. Novità molto interessanti sul lavoro, ma attenti in casa alle spese e alle chiacchiere.

