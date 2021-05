Via la mascherina? Altri due mesi e possiamo toglierla. La promessa di Draghi

21 maggio 2021 a

Via la mascherina? Una speranza di tanti che presto potrebbe diventare realtà in Italia. Ma nonostante i dati di contagi e ricoveri siano in costante calo, non è ancora arrivato il momento di girare in piena libertà senza protezioni. «Ancora no, un paio di mesi». Lo ha detto il premier Mario Draghi scherzando al termine della conferenza stampa con la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen.

Al momento della foto di rito, i fotografi hanno chiesto ai due presidenti di togliere la mascherina per lo scatto. «non così vicini però», ha detto Draghi invitando la collega ad allontanarsi. «Ora possiamo toglierla», ha detto poi. E quando possiamo toglierla? Gli hanno chiesto. «Ancora no, un paio di mesi».

