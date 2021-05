Tornano i turisti in Italia. Draghi: anticipiamo il nostro green pass rispetto all'Ue

21 maggio 2021 a

«Stiamo riaprendo l’Italia, abbiamo rafforzato i voli Covid tested ed eliminato la quarantena da alcuni paesi. Vogliamo che il turismo ritorni e presto, siamo aperti al turismo e accogliamo visitatori da tutto il mondo. L’Italia avrà il suo green pass prima, ci sarà un green pass europeo ma ci stiamo coordinando con la Commissione. La situazione della pandemia sta migliorando e questo ci dà ottimismo e fiducia per il futuro: è questo il modo migliore per far tornare il turismo». Così il premier Mario Draghi rispondendo nella conferenza stampa conclusiva del Global Health Summit.

«Il nostro obiettivo è essere pronti a giugno, ieri è stato raggiunto un accordo politico ed è una pre condizione per andare avanti. Siamo a maggio e stiamo cercando di fare dei test nei vari stati membri,che devono fare la loro parte, gran parte di loro sono pronti. L’Italia sta facendo un lavoro eccellente. Siamo pronti a giugno con un certificato europeo per rilanciare il turismo». Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

