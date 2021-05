Quattro dosi di Pfizer a una donna di Livorno. Ma come li fanno i vaccini in Toscana? Il disastro di Giani

18 maggio 2021 a

Ma come diavolo fanno i vaccini in Toscana? Altro disastro del governatore Eugenio Giani sulla pandemia. Prima campioni nel fare saltare la fila agli amici degli amici, come è accaduto con Andrea Scanzi ad Arezzo, mentre gli anziani e i fragili restavano senza protezione. Ora il disastro dei vaccinatori che non diluiscono il vaccino e iniettano più dosi per disattenzione...

Già, perché dopo il caso della giovane tirocinante il psicologia di Massa ricoverata dopo aver ricevuto quattro dosi di sieri Pfizer spunta quello dell sovradosaggio di vaccino anti-Covid. Una donna di 67 anni, come spiegato durante un punto stampa che si è tenuto all’Hub vaccinale PalaModì di Livorno, "ha ricevuto 0,30 ml di vaccino Pfizer interamente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4 dosi di vaccino", ha spiegato Cinzia Porrà, responsabile della Zona-Distretto livornese.

È successo ieri pomeriggio. "La signora - ha spiegato Porrà - è stata subito presa in carico dalla struttura e dal referente medico e infermieristico, è stata tenuta in osservazione per un’ora e non ha avuto particolari malori. Ma tanto spavento, che ha determinato un pochino di ansia. Abbiamo suggerito alla signora di fare degli accertamenti, se lo ritenesse opportuno, e di stare in osservazione e l’abbiamo fatta ricoverare comunque in pronto soccorso, dove è stata per il pomeriggio e nella notte. Attualmente si trova lì, in attesa dei risultati di alcuni accertamenti che sono stati fatti. Comunque sta bene".

"Resto basito davanti al secondo caso nel giro di pochi giorni, per altro mi risulta che in Italia si siano verificati solo due casi come questo, ed entrambi in Toscana!", attacca il vice presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera, Stefano Mugnai. "Come è possibile mi domando che accadano errori così gravi? Mi auguro che soprattutto oggi che sarà in visita in Toscana il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo, che la Regione Toscana tramite il suo Presidente Eugenio Giani e l’Assessore alla Sanità, Simone Bezzini diano le dovute spiegazioni".

