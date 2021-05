Covid, il virologo Crisanti non fa marcia indietro sulle riaperture: ho sempre ragione io, anche se smentito dai numeri

17 maggio 2021 a

Il dibattito in Italia su coprifuoco e riaperture è più vivo che mai e coinvolge anche il virologo Andrea Crisanti. Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova è stato molto critico con il Governo di Mario Draghi, non condividendo le misure di apertura presa alla fine dello scorso aprile e non ha alcuna intenzione di rivedere la propria posizione: “Io non mi esprimo sulla micro-gestione, sulla singola misura del coprifuoco, ma faccio un discorso generale e posso dire solo una cosa, sono coerentemente avverso al rischio degli altri e mio”.

Nell’intervista all’Adnkronos Crisanti non fa un passo indietro rispetto alle critiche dei giorni scorsi: “Se mi sento smentito dai numeri di Covid in discesa? A parte che occorre aspettare ancora un po' per una valutazione su numeri ed effetti riaperture, non è che si ha ragione o torto a seconda della previsione. Stiamo prendendo misure di sanità pubblica. Se anche i numeri mi smentissero, avrei avuto ragione nell'avere una posizione contraria al rischio. Resto coerente”.

Il virologo sull’argomento coprifuoco ha più volte ribadito di aver rivendicato l'importanza di "supportare con l'evidenza scientifica" le decisioni. "Io ho sempre preso una posizione avversa al rischio. Non credo nelle ragioni economiche", insiste Crisanti, che propone un parallelismo per rendere l’idea. "Supponiamo che una persona vada in ospedale e abbia un intervento chirurgico di cui si conoscono procedure, esiti ed effetti. Se vogliamo paragonare questa" a una situazione sul fronte Covid "sarebbe la scelta di aprire in Gb quando la trasmissione era bassa e c'era già un'elevata percentuale di vaccinati. Poi la stessa persona va dal medico e questo le dice: per esigenze economiche le proponiamo un intervento mai fatto prima, ma abbiamo ragionato sul rischio. Ecco, voi lo fareste? Non credo. E non credo che si metterebbero in questa situazione neanche i soloni che - conclude Crisanti - ragionano di riaperture senza basi, se fosse sulla pelle loro".

