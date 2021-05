Corrado Formigli annichilisce il grillino Dino Giarrusso a Piazzapulita

Arnaldo Magro 15 maggio 2021 a

Per gli stomaci pesanti su La7, un gigantesco Corrado Formigli annichilisce il grillino Dino Giarrusso. Si prova in studio a valutare l'operato della sindaca Raggi. o meglio il non operato. Ogni forma di difesa sul quinquennio grillino, appare improbabile. L'eurodeputato grillino solito al soliloquio interrompe con troppa frequenza e mette addirittura in discussione, dati e proiezioni di voto. Il conduttore perde totalmente le staffe: «Sono un cittadino di Roma, come tale giudico l'operato del sindaco. Non mi dice certo lei cosa devo o posso fare. Anzi se asserisce pure che i dati siano falsati, la denuncio pure». Per la cronaca il deputato grillino non ha più avuto modo di parlare. L'espressione del suo volto, era quanto mai eloquente invece. Fine delle trasmissioni.

