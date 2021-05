Le dimensioni anatomiche e la gaffe in tv: Paolo Del Debbio e Mauro Corona parlano di misure

Arnaldo Magro 15 maggio 2021 a

a

a

«Vincere aiuta a vincere» sosteneva Fabio Capello, anche in politica, come nel calcio, quando i risultati arrivano, anche il clima è decisamente più goliardico Il giovedì sera in tivù è sempre uno spettacolo per chi sta comodamente sdraiato sul divano. Da una parte, Paolo Del Debbio, per tutti, semplicemente «Il Professore». È con Mauro Corona che si raggiungono picchi importanti di share. E non solo di share. Si parla di Europa e di vari dettami strampalati, si finisce col parlare di dimensioni anatomiche: «Ci diranno che solo chi ha i parametri giusti potrà farlo. Tu Paolo come sei messo a riguardo?». Chiede lo scrittore. «Te lo dico al telefono» imbarazzato risponde il conduttore.

Scherzo tra Fratelli d'Italia: Delmastro disperato per il test antidroga

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.