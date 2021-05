Leoluca Orlando fa il Ramadan: aveva bisogno di perdere qualche chilo

13 maggio 2021 a

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, partecipa alla preghiera che chiude il Ramadan. E posta su Facebook la foto in cui si fa vedere assieme ai fedeli raccolti in preghiera.

"Come ogni anno la preghiera che chiude il Ramadan è anche festa nella città di Palermo - scrive Orlando su Facebook - Momento di preghiera ma anche di riflessione in tempi particolarmente difficili. È proprio ora, infatti, che viene messa a dura prova la nostra capacità di costruire fraternità per creare pace e sentirci figli di un unico Dio. Fraternità che, tuttavia, continua ad essere mortificata dalle morti nel Mediterraneo, dalle bombe e dal sangue che in queste ore dilaniano la Palestina. Dobbiamo lottare per difendere la vita e perseguire fraternità tra le persone e i popoli nel solco della pace".

