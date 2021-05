Nessun problema entro 42 giorni, la verità di Pregliasco sulla seconda dose Pfizer

12 maggio 2021 a

Confusione totale sulla seconda dose Pfizer: 21, 35 o 42 giorni dalla prima dose? Pregliasco prova a fare chiarezza negli studi di "Stasera Italia", il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli.

Arriva un ulteriore chiarimento dall'EMA sulla somministrazione della seconda dose #Pfizer.



"Ci sono studi più generali i cui risultati si stanno consolidando - spiega Pregliasco - E i dati ci dicono che, dopo 14 giorni dalla prima dose, la percentuale di copertura è già dell'80%. La seconda dose, insomma, serve soprattutto per allungare l'efficacia nel tempo. Secondo me un allungamento nei tempi della seconda dose non cambia nulla".

