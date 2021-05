Rivedere il coprifuoco e accelerare sulle riaperture: le richieste del centrodestra a Draghi

11 maggio 2021 a

Accelerare sulle riaperture e rivedere l’orario del coprifuoco. Forza Italia, Lega e Italia viva hanno chiesto al governo di Mario Draghi un cambio di passo sulla gestione delle misure di prevenzione contro il Covid. Durante la riunione a palazzo Chigi sul decreto Sostegni bis, i capidelegazione Maria Stella Gelmini, Giancarlo Giorgetti e Elena Bonetti hanno avanzato al premier la richiesta di ridiscutere a breve il decreto Covid.

Inoltre Lega, Fi, Udc e Cambiamo, hanno presentato al Senato una mozione per accelerare sulle riaperture. Il testo, a firma di Bernini, Romeo, De Poli, Romani chiede al governo, «revisionare e aggiornare i parametri per la valutazione del rischio epidemiologico al fine di organizzare la zonizzazione soprattutto in vista dell’avvio della stagione turistica», il centrodestra di governo, impegna inoltre l’esecutivo a «assumere ogni utile iniziativa volta superare l’attuale regime del coprifuoco, in linea con quanto fatto dagli altri paesi europei» e a «prevedere un’anticipazione delle riaperture e della ripresa delle attività previste per i mesi di giugno e luglio». Inoltre viene chiesto di «riaprire i centri commerciali anche nel fine settimana e permettere in sicurezza l’organizzazione di cerimonie e dei relativi eventuali festeggiamenti». Tra le norme da promuovere quella che porti a «consentire nelle zone a basso rischio di contagio in sicurezza la ristorazione al chiuso e consumo di cibi e bevande al banco nelle attività che lo prevedono». Richieste anche per «anticipare la riapertura dei parchi tematici e acquatici attualmente prevista per il primo luglio», «prevedere la riapertura al pubblico degli stadi che ospitano gara di sport professionistico il numero di spettatori congruo a garantire la massima sicurezza».

In particolare il tema del coprifuoco «rappresenta una significativa quanto non più sopportabile limitazione alla libertà personale dei nostri concittadini che, durante tutto il periodo dell’emergenza pandemica, hanno dimostrato uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche. Valutare il superamento del coprifuoco diviene oltremodo necessario ed urgente, in linea con quanto fatto da altri partner europei per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità con ripercussioni positive di importanti in termini sociali e di ripresa economica». Il pressing sull’esecutivo è partito.

