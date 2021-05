Nunzia De Girolamo, verità choc sul caso Ciro Grillo: "Da vomito, mi parte l'embolo". E da Giletti svergogna Beppe

10 maggio 2021 a

Perché una ragazza di 19 anni dovrebbe inventarsi uno stupro? La domanda risuona a Non è l'Arena, l'approfondimento di La7 condotto da Massimo Giletti domenica 9 maggio. In studio c'è Nunzia De Girolamo e il tema è quello dell'indagine della procura di Tempio Pausania a carico di Ciro Grillo e tre suoi amici.

"Mi viene il vomito", dice Nunzia De Girolamo. "Fare il processo a queste ragazze fa venire l'embolo a qualsiasi donna - accusa l'ex parlamentare del Pdl -. Perché una ragazza dovrebbe inventarsi uno stupro? E soprattutto una ragazza di 19 anni che ha bevuto è consapevole di quello che le accade intorno? Anche se si fosse trovata lì per divertimento, goliardia o incoscienza, può succedere a 19 anni di fare una caz***a, ma essere violentata no. Ho il diritto di andare a casa a bere una birra e non essere violentata, ho il diritto di mettermi una minigonna e non per questo essere toccata o violentata", è il commento della De Girolamo.

Con la De Girolamo non si può non toccar anche l'apsetto politico della vicenda, a partire dal video di Beppe Grillo in difesa del figlio che tanto ha fatto discutere e indignare. "Se andiamo a vedere un video di Beppe Grillo del 2006 - sottolinea la conduttrice di "Ciao maschio" - non è tanto lontano dall'ultimo. Diceva che le donne non dovrebbero stupirsi, ma coprirsi". Giletti interviene, si trattava di una "provocazione". "Se mio padre mi parla così, io non ci parlo più", ribatte la De Girolamo che elenca cosa non va in quel filmato diffuso sui social dal fondatore del Movimento 5 Stelle.

"Con quel video, Grillo commette tre errori. Danneggia il figlio Ciro, perché ha rimesso al centro una vicenda rispetto alla quale la stampa non era maniacale come al solito. Danneggia il Movimento, tra le cui stelle c'era la difesa delle donne e il rispetto della giustizia, tutto caduto con quel video. Terzo errore: Grillo non è più il comico di anni fa, da diverso tempo siede con diversi partiti, anche coloro che riteneva indegni e disonesti, e governa il Paese. Oggi non può urlare con un video ma fare la riforma della giustizia per impedire le storture che sta vivendo, a quanto dice lui, anche suo figlio", è la sintesi della De Girolamo da Giletti,

