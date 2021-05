Multe ai ristoranti per colpa della pioggia: sanzioni e chiusure per chi sposta i clienti all'interno

04 maggio 2021 a

Il meteo non ha per nulla aiutato i ristoranti che hanno riaperto in zona gialla dopo la decisione di allentare le misure di restrizione dovute al Covid. E le forze dell’ordine non fanno sconti per chi cerca di salvare il salvabile quando arriva all’improvviso la pioggia a scombinare i piani di è seduto ad un tavolo all’esterno a pranzo a cena.

Come riferisce Repubblica la trattoria La Molinara di Verona si è beccata una multa di 400 euro e la chiusura dell’esercizio per 5 giorni per aver fatto entrare nelle aree al chiuso i 22 clienti che stavano consumando il pasto all’esterno e sono stati colti da una forte pioggia. Sempre in Veneto è accaduta la stessa cosa ad altri locali di Padova, che per via dell’acqua hanno deciso di spostare i clienti all’interno e si sono beccati le sanzioni delle forze dell’ordine.

La scelta di punire un evento eccezionale ha portato alla reazione dell’associazione provinciale dei pubblici esercizi, l’Appe, che ha scritto al prefetto di Padova: “Come ci dobbiamo comportare in caso di sopravvenute condizioni che non consentano la prosecuzione del servizio? Ci riferiamo, in particolare, al caso in cui, durante lo svolgimento dell’attività di somministrazione, sopraggiunga, ad esempio, un temporale o un forte vento, che di fatto rendano impossibile continuare a somministrare all’aperto. In tal caso, a nostro avviso, le ‘cause di forza maggiore’ dovrebbero poter consentire di proseguire il servizio all’interno dei locali, anche per evitare di dare un disservizio ai consumatori, si pensi, a titolo d’esempio, ai pranzi svolti in occasione di cerimonie)”.

Dalla Prefettura la risposta è stata vaga: “Regole di carattere generale non ce ne sono. Faccio un esempio, se alle 17 piove e prendo una prenotazione per le 19, sarà difficile dire che sono stato preso dal maltempo all’improvviso. Si valuterà caso per caso”. Una situazione che va assolutamente normata dal Governo per evitare che chi ha pagato la crisi continui ad avere problemi e danni economici.

