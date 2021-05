Così crollerà la monarchia britannica. Profezia nefasta su William, la teoria che scuote Buckingham Palace

03 maggio 2021 a

a

a

La dolorosa fuga del principe Harry e della moglie Meghan Markle, i veleni in famiglia, la morte del principe consorte Filippo di Edimburgo. La corona britannica è alle prese con prove durissime, soprattutto per la regina Elisabetta II. Tanto che in Inghilterra sono sempre di più gli osservatori che danno per morta e defunta, da qui a breve, la monarchia più iconica d'Europa e non solo.

"Harry scioccato, non lo farà" L'ultima decisione clamorosa che può costargli cara

“La monarchia britannica è alle battute finali” ha dichiarato Hilary Mantel, scrittrice inglese che lancia una fosca profezia rilanciata dal Telegraph, come riporta Dagospia. Si parla del possibile regno del principe William, dopo o al posto di Carlo d'Inghilterra eterno erede al trono. “Penso che sia la fine dei giochi. Non so per quanto tempo durerà l’istituzione, ma penso che sarà la loro ultima grande era”, ha detto la Mantel.

"Lo rimpiangerà". La confessione su Harry, Meghan trema: il principe già pentito

Dopo Elisabetta il diluvio, verrebbe da dire. La regina "forse è l’unica che crede davvero nella monarchia. Vorrei che la regina si fosse sentita in grado di abdicare”, è l'auspicio della scrittrice che ammette: “Capisco che lei lo consideri un compito sacro, mentre il resto di noi lo considera un lavoro, dal quale dovresti essere in grado di ritirarti. Ma lei crede di non poter smettere di essere una monarca. Ha fatto quelle promesse a Dio”.

L'ipocrisia di Harry e Meghan: il principe non rinuncia al titolo di duca e lo sfrutta per gli eventi pubblici

Per la scrittrice autrice di romanzi pluri-premiati in Gran Bretagna, la Royal Family nell'opinione pubblica è una sorta di macchina dello show business che col tempo è diventata una "istituzione auto-punitiva": “Nessun'altra famiglia dovrebbe ‘sfoggiare’ una signora molto anziana e appena vedova davanti alle telecamere della Tv, eppure è dato per scontato che è quello che accada” dice puntando il dito sulla gestione della comunicazione, influenzata come ogni altro evento globale dalla pandemia, del funerale di Filippo ma anche delle photo oportunity legate ai royal baby: “Così come è scontato che una neo madre reale apparirà raggiante sui gradini dell'ospedale lo stesso giorno del parto. Non c'è alcun interesse pubblico”. Tutto destinato al dimenticatoio, dopo che lo scettro lascerà, com'è prevedibiel, le mani di William.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.