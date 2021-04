Vaccini, lontano l'obiettivo delle 500mila dosi al giorno. Così l'immunità si raggiunge a novembre

29 aprile 2021 a

L'obiettivo era fissato per oggi, 29 aprile, giorno in cui secondo i piani del generale Francesco Paolo Figliuolo sarebbero dovuti essere somministrate in Italia 500mila dosi di vaccino anti-Covid. Ieri ne sono state somministrate 376.222, come si evince dai dati forniti dal governo, per un totale di 244.661 prime dosi. Il trend è crescente ma certo l'obiettivo odierno sembra difficile da raggiungere.

Secondo le proiezioni di Lab24 sui dati della vaccinazione è necessario somministrare 84.342.495 dosi per coprire il 70% della popolazione italiana e in base all'ultima media mobile - le dosi nella settimana passata - pari a 357.946 ci vorranno 6 mesi e 1 giorno per arrivare all'immunità di gregge (al 27 ottobre 2021) mentre la previsione del governo era agosto 2021.

Nel report settimanale a cura della struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo fissa il prossimo obiettivo della campagna vaccinale: 500mila dosi somministrate al giorno entro fine aprile. Secondo il prospetto "se saranno rispettato i target giornalieri crescenti" da parte di Regioni e Province autonome il 29 aprile in Italia dovranno essere inoculati 504.484mila vaccini mentre il 26 si dovrebbe già superare le 400mila dosi giornaliere (405.039). Traguardo solo "sfiorato" con le 376mila dosi iniettate ieri.

Nel breve periodo, tra il 27 aprile e il 5 maggio, sono attese in Italia ben 5 milioni di dosi. Se le consegne verranno rispettate, e considerando che nel periodo 16-22 aprile le somministrazioni giornaliere sono state in media 335mila con una punta superiore a 384mila, la tabella di marcia potrà e dovrà essere rispettata, si legge nel report in cui viene sottolineato come tutti i trend, dalle somministrazioni all’incremento dei punti vaccinali sul territorio fino all’approvvigionamento, siano in crescita. Il numero di dosi inoculate (settimana 16-22 aprile) ha raggiunta quota 16milioni 829mila 814, facendo segnare un +2milioni 569mila 979 rispetto alla settimana precedente. Nella giornata del 23 aprile è stata poi oltrepassata la soglia dei 17 milioni. Sul fronte degli approvvigionamenti, invece, il numero di vaccini consegnati sfiora i 20 milioni e parallelamente i punti vaccinali salgono da 2276 a 2360. La distanza tra obiettivi e dato effettivo però è ancora marcata.

