Cancro al top, l'oroscopo porta tensioni alla Bilancia

Giada Oricchio 26 aprile 2021 a

a

a

L’oroscopo dal 26 al 30 aprile 2021? Ecco le previsioni di Ada Alberti, astrologa di “Mattino 5” e “Pomeriggio 5”: in arrivo belle sorprese per il Cancro, novità per l'Acquario, tanti cambiamenti per i Pesci e tensioni per la Bilancia. Al top il segno del Cancro.

Pesci al top, amore in arrivo per Cancro e Scorpione

ARIETE. Una settimana volta a trattative e a questioni legali. Ci sono un po’ troppe spese però dovete osare.

TORO. Ci sono accordi e confronti in vista, ma fate attenzione alle spese anche perché qualcosa nel lavoro sta cambiando.

GEMELLI. Dovete lottare di più per difendere tutto ciò che vi appartiene anche le finanze. Questioni private da risolvere, guardatevi le spalle.

CANCRO. Dovete essere audaci, tra poco vi arriverà una bella sorpresa, un incarico o qualcosa di molto interessante. Novità per i single in amore. Periodo passionale.

LEONE. Sì alle strategie sul lavoro, fate attenzione a non polemizzare e concentratevi a dare il massimo di voi stessi.

VERGINE. Potrete essere aiutati da un amico o un conoscente, curate i contatti anche per quanto riguarda questioni familiari e casalinghe.

BILANCIA. E’ un periodo un po’ inquieto sul piano legale, ma anche per emergere nella professione. Giove è ancora dalla vostra parte, quindi potete osare.

SCORPIONE. Alcuni nodi vengono al pettine. Dovete affrontare chi vi osteggia in questo periodo: dal confronto può nascere la soluzione.

SAGITTARIO. Sì all’innovazione, dovete adeguarvi ai cambiamenti. Ora si riparte e dovete dare il massimo di voi stessi.

CAPRICORNO. Ci sono tensioni sul lavoro, dovete interessarvi a qualcosa di nuovo per ottenere incarichi o introiti di denaro extra.

ACQUARIO. Molto interessante il lavoro, ci sono novità. Questa settimana dedicatevi alle questioni con il partner o ex.

PESCI. Tanti cambiamenti in vista, dovete prepararvi per affrontate presto un mutamento che avverrà nella seconda parte di maggio.

Gemelli e cancro su, settimana nera per troppi segni! Eccoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.