L'oroscopo di Ada Alberti. Gemelli e cancro su, settimana nera per troppi segni! Eccoli

Sullo stesso argomento: Pesci al top, amore in arrivo per Cancro e Scorpione

Giada Oricchio 22 marzo 2021 a

a

a

Come sarà l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 marzo 2021? Ada Alberti, l’astrologa di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, svela tutto: inizio di settimana nervoso per Ariete, Vergine, Acquario e Sagittario. Periodo interessante per Gemelli e Cancro.

ARIETE. La settimana inizia un po’ down, dovrete interessatevi a questioni legate alla casa e alla famiglia. Occhio alle spese, ma chiuderete in bellezza la settimana perché c’è una crescita sul piano lavorativo.

TORO. Se dovete chiedere aiuto o volete realizzare degli affari e delle compravendite fatelo già da oggi, però siate prudenti con un superiore o nelle questioni legali tra mercoledì e giovedì.

GEMELLI. E’ un periodo interessante, si chiacchiera tanto, però dovete essere molto prudenti e non raccontare a tutti i vostri progetti perché avete dei rivali agguerriti. Ma potete farcela!

Pesci al top, amore in arrivo per Cancro e Scorpione

CANCRO. Giornata molto interessante sotto tanti punti di vista anche per realizzare buoni affari e progetti. Molto interessante la professione, potete osare ma sempre nel segno della diplomazia.

LEONE. Il cielo migliora ma dovete pazientare ancora un po’ per essere al massimo della forma. Forse già dalla prossima settimana potrete ottenere delle grandi cose.

VERGINE. Fate grande attenzione nelle questioni finanziarie, negli accordi e nelle trattative di lavoro perché avete Mercurio dissonante. Qualcosa stride anche con il partner.

BILANCIA. Il lavoro richiede cambiamento e trasformazione, ma siate duttili nel confronto con le persone, attenzione soprattutto con i superiori.

SCORPIONE. Inizio di settimana molto interessante per fare dei progetti e per le finanze. Cautela con il partner, dovete decidere qualcosa che riguarda il vostro futuro, cambia qualcosa.

SAGITTARIO. Ancora stride qualcosa. Ci sono dei problemi legati al partner e alle collaborazioni però questo sole e questa Venere possono darvi presto grandi cose sul piano lavorativo. Rinnovamento in amore.

CAPRICORNO. Grande attenzione alle questioni legate alla casa e alla famiglia, dovete ascoltare di più il partner e le persone con cui lavorate. Sarà utile.

ACQUARIO. Inizio settimana un po’ nervoso, avrete tante cose da fare e realizzare per il lavoro che ancora non vi dà tante soddisfazioni perché arriveranno molto presto.

PESCI. E’ un momento volto alla creatività, l’organizzazione del lavoro, ma anche di questioni legate alla casa vi crea tensione, comunque chiuderete in bellezza la settimana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.