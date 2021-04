Ariete fortunato, soldi in arrivo per l'Acquario

Giada Oricchio 05 aprile 2021 a

L’oroscopo di Ada Alberti, astrologa di “Mattino 5” e “Pomeriggio 5”, dal 5 aprile al 9 aprile: settimana fortunata per l’Ariete e l’Acquario. Giorni positivi per il Leone e soldi in arrivo per l’Acquario. Instabilità invece per il Sagittario.

Il trionfo di Capricorno e Acquario. Vergine ancora ko: l'oroscopo settimanale

ARIETE. Settimana gioiosa, fortunata e ricca di amore soprattutto martedì 6 aprile, attenzione ancora alle questioni legali e finanziarie tra giovedì e venerdì.

TORO. Inizia un po’ giù la settimana, cercate di essere più duttili con i superiori e cercate di trattare meglio le questioni legali. La giornata migliore è giovedì.

GEMELLI. Sì ai progetti e all’innovazione nella vostra vita, ci sono novità anche sul piano sentimentale però fate attenzione nella professione venerdì.

CANCRO. E’ un periodo di sfide e potreste ottenere di più nella professione però dovete chiacchierare un po’ meno sul luogo di lavoro. La giornata positiva è giovedì.

LEONE. Comincia ad andare un po’ meglio e in questo periodo l’amore può gratificarvi. Martedì 6 aprile bene il lavoro di squadra, occhio ancora alle questioni legali e finanziarie.

VERGINE. Potrete oziare se non vi siete dati da fare nel lavoro, invece riceverete una bella gratifica se avete dato tanto di voi. Attenzione alle collaborazioni professionali venerdì 9 aprile.

BILANCIA. Sì ai colloqui di lavoro, mediate se avete problemi legali in questo periodo.

SCORPIONE. Avete scelto un nuovo percorso o forse vi è stato in qualche modo imposto, comunque c’è un cambiamento a 360°. Dovete darvi da fare per creare forti fondamenta al nuovo palazzo.

SAGITTARIO. Ancora instabilità nei rapporti a due di vecchia data, mentre è un periodo favorevole ai single. Il lavoro può darvi di più se sarete più coraggiosi e meno utopici.

CAPRICORNO. Forse qualche disattenzione in casa o qualche evento o qualche spesa in più, ma non importa. Passerà presto.

ACQUARIO. Gratificazioni, gioia e benessere martedì 6 aprile. Siate cauti perché sono in arrivo spese in più per la casa giovedì.

PESCI. C’è qualche tensione in casa e c’è qualche spesa di troppo, ma arriveranno dei soldi.

Pesci al top, amore in arrivo per Cancro e Scorpione

