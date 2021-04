L'oroscopo di Ada Alberti: ariete e gemelli superstar, povera vergine

Giada Oricchio 12 aprile 2021 a

a

a

L’oroscopo dal 12 al 16 aprile 2021? Ada Alberti, l’astrologa di “Mattino 5” e “Pomeriggio 5” rivela cosa dicono le stelle: settimana meravigliosa per Ariete e Gemelli, frenetica per lo Scorpione e tensione per la Vergine. Grandi soddisfazioni per i nati sotto il segno dei Pesci.

ARIETE. Splendido oroscopo per voi questa settimana. Attrarrete simpatie e favori, ancora occhio alle finanze.

TORO. Slittano degli appuntamenti, avete tante questioni da rivedere e sbrigare. Programmi da valutare nel lavoro però da mercoledì vi aiuterà Venere che entra nel segno.

GEMELLI. Settimana meravigliosa s, potrete ottenere tante cose anche contratti di lavoro, incontri d’amore e molte novità interessanti.

CANCRO. Sfide aperte nella professione, tutte da accettare. Dalla seconda metà di aprile arrivano i successi e le gratifiche.

LEONE. Dovete battere nuove piste perché se vi impegnate può essere il vostro periodo interessante per il lavoro. Novità in amore.

VERGINE. C’è qualche tensione, ma andrà bene il lavoro innovativo. Qualcosa di buono arriverà mercoledì grazie a Venere nel segno del Toro, soprattutto in amore.

BILANCIA. Sì ai colloqui, ma dovete mediare nelle trattative.

SCORPIONE. Novità per quanto riguarda il lavoro. Sarà una settimana frenetica viste le tante questioni burocratiche da sbrigare anche burocratiche.

SAGITTARIO. Per i nati sotto questo segno, vale il detto “L’amore non è bello se non è litigarello”. Buone nuove per i single

CAPRICORNO. Focus sulla famiglia e tante spese. Date tanto per la famiglia e non sarà da meno questa settimana.

ACQUARIO. Sì agli scambi di lavoro e progetti, può essere un periodo interessante anche per l’amore.

PESCI. Sì agli investimenti di denaro, di energie e forze perché il lavoro vi darà grandi soddisfazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.