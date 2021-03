Pesci al top, amore in arrivo per Cancro e Scorpione

Giada Oricchio 15 marzo 2021 a

Cosa suggerisce l’oroscopo per la settimana dal 15 marzo al 21 marzo 2021? Ada Alberti, astrologa di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, legge le stelle: Pesci al top, fortuna in arrivo nell’ambito lavorativo per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, dei Gemelli e dell’Acquario, amore nell’aria per Cancro e Scorpione.

Bilancia a gonfie vele, acquario va con cautela

ARIETE. Inizia gaudente la settimana, si prospetta molto fortunata, attenti alle questioni finanziarie e legali, fate attenzione e tutto andrà per il meglio.

TORO. Siate prudenti con i superiori o con chi detiene l’autorità, periodo molto bello per i sentimenti e sono favoriti gli incontri per chi è single.

GEMELLI. Sarete al centro dell’attenzione, qualcuno può ricevere una promozione, qualcuno può allargare l’attività, questo periodo è molto interessante però attenzione ai sentimenti, occhio alle lusinghe ingannevoli.

CANCRO. Grandi emozioni in amore, ci sono tante novità in arrivo, attenti alle questioni contrattuali, patrimoniali e finanziarie.

LEONE. Prudenti perché avete troppe spese, fate attenzione alle questioni legali, mentre un sogno d’amore potrebbe avverarsi.

VERGINE. Ci sono molte sfide aperte per quanto riguarda la professione, cautela nelle questioni legali, dovete prendere delle decisioni con il partner.

BILANCIA. Inizia bene la settimana, ma attenti sul lavoro a non crearvi nemici.

SCORPIONE. Grandi emozioni d’amore e buone nuove per quanto riguarda i figli, è un momento molto fertile. Raccomandazione: il lavoro può darvi grandi soddisfazioni.

SAGITTARIO. Attenti al rapporto con il partner, potrebbero esserci delle indecisioni, ma l’amore prevarrà su tutto. Qualcosa da rivedere per il lavoro e la casa.

CAPRICORNO. Buone notizie per il lavoro, sicuramente in crescita e espansione. Novità in amore.

ACQUARIO. Grandi movimenti per quanto riguarda le finanze, potrebbero arrivare dei nuovi incarichi. Novità anche nel rapporto di coppia, forse per una vendita o un acquisto, possibile per la casa.

PESCI. Periodo straordinario in amore, potete credere che i sogni possano diventare realtà ma attenti in casa venerdì.

