Contro il Covid arriva il tampone fai da te: kit per casa in vendita nei supermercati

Un tampone fai da te per scoprire il Covid. A maggio nella battaglia contro il virus è attesa una novità che permetterà di scoprire se si è positivi o meno direttamente a casa propria. Il kit per il test rapido costerà tra i 6 e gli 8 euro e lo si potrà trovare in qualsiasi attività commerciale che deciderà di metterlo in vendita, compresi negozi, supermercati e farmacie.

Come riporta il Corsera il brevetto del prodotto è di Xiamen Boson Biotech (un’azienda cinese) e il gli austriaci di Technomed hanno ricevuto la certificazione dall’Unione Europea per metterlo in commercio. In Italia il ministero della Salute ha inserito il tampone rapido per l’auto-diagnosi nell’elenco dei dispositivi medici, permettendo quindi la vendita ovunque. Il test darà risultati in circa 15 minuti ed è efficace anche contro le varianti del virus. Ovviamente non è attendibile quanto un tampone molecolare, ma con un po’ di manualità e seguendo al meglio le istruzioni sarà possibile aumentare la potenza di fuoco contro il Covid.

