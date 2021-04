Vaccino, è caccia agli over80 fantasma: 250mila non sono prenotati

19 aprile 2021 a

a

a

Negli ultimi giorni l’Italia ha cambiato passo nella campagna vaccinale, ma resta il problema degli over80. Molte Regioni hanno immunizzato con la prima dose la quasi totalità degli ultraottantenni che si sono prenotati per ricevere il vaccino ed ora si pone la questione di tutti quegli anziani che non si sono ancora prenotati. Come riferisce Il Messaggero all’anagrafe sono registrati 4,4 milioni di over80, ma addirittura 250mila non compaiono nelle liste dei centri vaccinali e non si sono registrati per farsi inoculare il vaccino.

Possiamo uscire dall'incubo, Burioni esulta per Israele senza mascherina

Le Regioni stanno provando a correre i riparti ed è partita un’autentica caccia all’ottantenne: la Lombardia vuole capire il perché delle mancate prenotazioni (no-vax o problemi di tecnologia?) e schiererà in campo i vigili, i servizi sociali e i medici di famiglia. Tra i numeri italiani risalta il caso della Sicilia, dove soltanto il 46% degli over80 si è prenotato, un problema che si ripercuote sull’intera regione.

Addio AstraZeneca? Il contratto è a rischio e l'Ue riscopre Sputnik

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.