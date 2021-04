Riaperture, bar e ristoranti al chiuso vedono la luce dopo il Covid: possibile via libera a metà maggio

19 aprile 2021 a

a

a

La pressione sul Governo da parte dei ristoratori potrebbe portare i suoi frutti. Dal 26 aprile riapriranno i ristoranti a pranzo e a cena, ma soltanto all’aperto e con il coprifuoco alle 22, una scelta che ha reso contenti diversi commercianti, ma ha fatto storcere il naso ad una grande platea di proprietari di locali che non hanno spazi all’aperto e hanno soltanto tavoli al chiuso. Come svela Il Messaggero nel prossimo decreto del Governo Draghi si sta pensando ad una scappatoia a partire da metà maggio: l’idea è di dare un via libera, almeno a pranzo, per tutti i bar e i ristoranti anche, permettendo quindi di far servire i clienti anche al chiuso.

Nessun pericolo riaperture: i virologi attaccano il Governo, ma i dati li smentiscono

Decisivo su questo tema il pressing della Lega e di Forza Italia. Bisognerà ovviamente rispettare i protocolli stilati dalle Regioni sul ricambio d’aria e sul distanziamento tra tavoli. Oggi poi andrà in scena una riunione del Cts per le valutazioni sul pass che da lunedì prossimo servirà per gli spostamenti tra regioni di diverso colore e per partecipare ad eventi pubblici, come le partite negli stadi o i concerti.

Spinta per tornare alla normalità, ma Draghi vuole il coprifuoco alle 22. Rispunta il Dpcm

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.