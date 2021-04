Non è l'Arena, parla Zambon: la verità sul report. Poi la bomba: l'Oms non dirà mai la verità sull'origine del virus

Giorgia Peretti 18 aprile 2021 a

a

a

Massimo Giletti torna a parlare sullo scandalo del report censurato dell’Oms. A Non è l'Arena domenica 18 aprile continua l’inchiesta sul dossier pubblicato e poi ritirato e le falle del piano pandemico mai aggiornato. Un argomento spinoso per il ministro della salute, Roberto Speranza che ad oggi continua ad “essere un muro di gomma” non rispondendo con chiarezza alle domande, scaricando la responsabilità all’Oms.

AstraZeneca è sicuro, fate il primo vaccino disponibile, Magrini (Aifa) tranquillizza tutti

Ospite in collegamento Francesco Zambon, il funzionario dell’Oms che ha stilato il report incriminato nel quale si criticava la gestione dell’emergenza da parte delle istituzioni del nostro paese definendola “caotica e creativa”. Documento scomparso 24 ore dopo la sua pubblicazione per mano di Ranieri Guerra, vicedirettore vicario dell’Oms che avrebbe ritirato il dossier evitando l’imbarazzo per il governo Conte bis. Secondo quanto scoperto dai magistrati della procura di Bergamo ciò che più preoccupava del documento erano le ricadute politiche negative che avrebbe avuto il governo. Zambon non piega il capo alle numerose sollecitazioni del piano alto e decide di dimettersi.

"Nomi e cognomi". Da Giletti le carte dello scandalo che scuote il Lazio e Zingaretti

Ai microfoni di Non è l’Arena si sfoga così: “Non ho mai ceduto alle sollecitazioni di modifica dell’anno di riferimento del dossier”, secondo Ranieri il piano pandemico del 2006 doveva essere modificato con la data di riferimento di 2016, peccato che il piano non fosse minimamente aggiornato sui contenuti. Giletti in merito a tutte queste pressioni di correzioni fatte da un ente che dovrebbe essere terzo ai poteri politici pone una domanda all’ex funzionario sull’autenticità delle informazioni sul coronavirus.

Ho fatto ritirare quel maledetto rapporto. Svelate le chat segrete tra Guerra e Brusaferro

“Dovremmo fidarci delle comunicazioni sulla Cina?” chiede il conduttore, “Io ho dei dubbi, l’OMS non dirà mai la verità sull’origine del virus. Basti pensare alle varie ipotesi di origine del covid, prima si parlava del passaggio dal pipistrello a all’uomo poi che era sfuggito dal laboratorio di Wuhan.”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.