Bomba a Non è l'Arena, l'ultima bugia sul report dell'Oms. Chi incastra Giletti

18 aprile 2021 a

a

a

Massimo Giletti torna a martellare sulla scandalosa vicenda del report dell'Oms che puntava il dito sulla gestione italia della pandemia, poi ritirato. Stasera domenica 18 aprile a Non è l'Arena il conduttore annuncia documenti esclusivi che fanno emergere bugie evidenti che qualcuno dovrà spiegare.

La mail che inchioda Speranza sul report dell'Oms. La difesa: "Noi trasparenti, hanno deciso loro di ritirarlo"

Ad anticipare gli ingredienti della puntata odierna di Non è l'Arena è lo stesso Giletti che è intervenuto in radio a Rtl 102.5. "Questa sera avremo una puntata molto complicata", spiega il conduttore. Tra i protagonisti ci sarà Francesco Zambon, il "famoso ricercatore dell'Oma che ha fatto una fotografia della primissima risposta italiana alla pandemia, un report fortissimo che purtroppo è stato censurato. Un fatto che mette sotto i riflettori anche l'indipendenza e la trasparenza dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Italia", è l'anticipazione di Giletti.

"Nomi e cognomi". Da Giletti le carte dello scandalo che scuote il Lazio e Zingaretti

Sulla vicenda "c'è un indagine della procura di Bergamo, ma noi questa sera mostreremo dei documenti che non potranno rimanere senza risposte politiche. Ormai i ministri non rispondono non solo ai giornalisti ma neanche in parlamento, non si va a rispondere alle interrogazioni parlamentari. Quello che tireremo fuori sono bugie di uomini delle istituzioni su documenti, qualcuno dovrà rispondere almeno alle bugie? C'è chiederemo ma so già che nulla verrà toccato", è l'accusa del giornalista con chiari riferimenti al ministro della Salute Roberto Speranza.

Ho fatto ritirare quel maledetto rapporto. Svelate le chat segrete tra Guerra e Brusaferro

Sette giorni fa Giletti aveva mostrato in tv i messaggi scambiati tra Ranieri Guerra, vicedirettore vicario dell'Oms, e Silvio Brusaferro, ex capo dell'Iss oggi membro del Cts. "Sono stato brutale con gli scemi del documento di Venezia", si leggeva nei testi con chiaro riferimento proprio a Zambon, l'ospite di questa sera, che con la sua analisi avrebbe messo in grave imbarazzo il governo di Giuseppe Conte, tanto che Guerra avrebbe operato per far rimuovere il report.

Oggi Speranza è tornando sull'argomento intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai3, respingendo ogni accusa: "Dalle indagini sul report Oms emergerà la trasparenza delle istituzioni e del governo italiano", ha detto forte del fatto che "le scelte sono dell’Oms che decide cosa pubblicare e non noi". Si attendono le nuove rivelazioni sul caso Oms - e sul mancato aggiornamento del piano pandemico - questa sera nel talk di La7. Speranza risponderà?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.