Il tir è in bilico sui tetti: paura nel palermitano

Incredibile episodio

16 aprile 2021 a

a

a

Svegliarsi, aprire la finestra e trovare un grosso tir in bilico sui tetti, prossimo alla caduta. L'incredibile situazione si è verificata stamani a Caccamo, nel Palermitano, Alle prime luci dell’alba è stato infatti rinvenuto un tir di grosse dimensioni in bilico sul tetto di un garage, per metà fuori dalla struttura e con il concreto rischio di cadere all’indietro andando a colpire un edificio che si trova di fronte.

Le famiglie sono state evacuate e si è reso necessario l’intervento di una grossa gru per riportare in equilibrio il veicolo e trascinarlo di nuovo su strada, Tanta paura ma non si sono registrati feriti. Se sia stato un guasto tecnico o una manovra non riuscita dell'autista della motrice con rimorchio, ancora non si sa: la dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare

