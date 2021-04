Via Nettunense, incidente fra quattro mezzi pesanti: due feriti

02 aprile 2021 a

Scontro fra tre mezzi pesanti, due persone estratte dai Vigili del Fuoco. E' successo a Lanuvio, ai Castelli Romani al civico 181 della strada statale Nettunense intorno alle 3 di questa notte. Un terribile scontro, per cause ancora da accertare, ha coinvolto tre mezzi pesanti. Due le squadre operative dei vigili del fuoco di Roma intervenute, la 15A del distaccamento di Marino e la 27A del distaccamento di Velletri. Il personale dei vigili del fuoco prontamente intervenuto ha utilizzato il gruppo olio dinamico da taglio (divaricatore e cesoie) per estrarre 2 feriti (non gravi) dalle lamiere ed assicurarli alle cure dei sanitari del 118.

M.G.

