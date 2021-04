Vaccino, Johnson&Johnson si difende dopo lo stop per i trombi: nessun nesso dimostrato

13 aprile 2021 a

Negli Stati Uniti il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) e la Fda (Food and Drug Administration) hanno raccomandato una 'pausa' nelle somministrazioni del vaccino monodose di Johnson&Johnson contro il Covid per indagare sui casi di trombi sviluppatisi in sei donne fra 6 e 13 giorni dopo la vaccinazione, in combinazione con valori bassi di piastrine. Dopo la notizia è arrivata la presa di posizione della stessa Johnson&Johnson, che fa sapere di essere consapevole delle segnalazioni di alcuni casi di "eventi tromboembolici", o di trombi sanguigni, a seguito della somministrazione del suo vaccino contro il Covid-19, ma sottolinea che non è stato dimostrato nessun legame con il vaccino stesso.

"Siamo consapevoli che eventi tromboembolici, compresi quelli con trombocitopenia, sono stati segnalati con vaccini contro il Covid-19", evidenzia J&J nella dichiarazione, aggiungendo però che "al momento non è stato dimostrato nessun nesso causale chiaro fra questi eventi rari e il vaccino Janssen contro il Covid”. Per il momento negli Usa sono state somministrate oltre 6,8 milioni di dosi del medesimo vaccino e a livello federale è arrivato lo stop, con un’indicazione di fermarsi mandata anche agli Stati. Il vaccino di J&J aveva ricevuto l'autorizzazione all'uso di emergenza negli Usa da parte della Fda a febbraio: la speranza era che questo via libera, viste le condizioni relativamente semplici di conservazione del vaccino monodose, avrebbe accelerato le vaccinazioni nel Paese. Ma ora, almeno fino ad un nuovo via libera, saranno utilizzati solo i vaccini di Pfizer e Moderna.

A commentare la notizia su Twitter ci ha pensato il virologo Roberto Burioni: "Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti collaterali. Indispensabile una sorveglianza accurata e un'attenzione particolare alla comunicazione".

