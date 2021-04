Johnson & Johnson, perché è stato fermato. Gli enti Usa: sei casi di trombosi in donne tra 18 e 48 anni

13 aprile 2021 a

a

a

Al 12 aprile, più di 6,8 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson (Janssen) sono state somministrate nel CDC degli Stati Uniti e la FDA sta esaminando i dati che coinvolgono sei casi negli Usa segnalati di un tipo raro e grave di coaguli di sangue in individui dopo aver ricevuto il Vaccino J&J. A comunicarlo sono gli stessi enti La Food and Drug Administration (FDA) e i Centers for Disease Control (CDC) che hanno chiesto la sospensione della somministrazione del vaccino in via precauzionale.

Johnson & Johnson, riunione d'emergenza sul vaccino. I virologi al governo: "Non fate come con AstraZeneca"

"In questi casi, è stato osservato un tipo di coagulo di sangue chiamato trombosi del seno venoso cerebrale (CVST) in combinazione con bassi livelli di piastrine (trombocitopenia). Tutti e sei i casi si sono verificati tra donne di età compresa tra 18 e 48 anni e i sintomi si sono verificati da 6 a 13 giorni dopo la vaccinazione. Il trattamento di questo tipo specifico di coagulo sanguigno è diverso dal trattamento che potrebbe essere tipicamente somministrato. Di solito, un farmaco anticoagulante chiamato eparina viene utilizzato per trattare i coaguli di sangue. In questo contesto, la somministrazione di eparina può essere pericolosa e devono essere somministrati trattamenti alternativi", spiegano gli enti sanitari Usa.

AstraZeneca e trombosi, l'Aifa ai medici: spetta a loro vigilare sui rischi

"Mercoledì CDC convocherà una riunione del Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (ACIP) per esaminare ulteriormente questi casi e valutare il loro potenziale significato. La FDA esaminerà tale analisi poiché indaga anche su questi casi. Fino a quando questo processo non sarà completo, raccomandiamo una pausa nell'uso di questo vaccino per un'abbondanza di cautela. Ciò è importante, in parte, per garantire che la comunità degli operatori sanitari sia consapevole del potenziale di questi eventi avversi e possa pianificare un riconoscimento e una gestione adeguati a causa del trattamento unico richiesto con questo tipo di coaguli di sangue", si legge nella nota.

Il Bhutan fa il record di vaccinati. Seguendo l'astrologia buddista

"In questo momento, questi eventi avversi sembrano essere estremamente rari. La sicurezza del vaccino COVID-19 è una priorità assoluta per il governo federale e prendiamo molto sul serio tutte le segnalazioni di problemi di salute a seguito della vaccinazione COVID-19. Le persone che hanno ricevuto il vaccino J&J che sviluppano forte mal di testa, dolore addominale, dolore alle gambe o mancanza di respiro entro tre settimane dalla vaccinazione devono contattare il proprio medico. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare gli eventi avversi al sistema di segnalazione degli eventi avversi dei vaccini" a questo indirizzo , conclude il comunicato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.