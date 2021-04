AstraZeneca e trombosi, nuova nota dell'Aifa ai medici: spetta a loro vigilare e informare i vaccinati sui rischi

13 aprile 2021 a

Vaccino Astrazeneca, insorgenza di trombosi in combinazione con trombocitopenia plausibile e perciò dovranno essere gli operatori sanitari a vigilare su segni e sintomi di tromboembolia e, o, trombocitopenia. E dovranno informare di conseguenza i vaccinati: Aifa emette una nuova nota e arriva un altro compito per i vaccinatori.

La nota inizia così: "Gentile dottoressa, egregio dottore, AstraZeneca AB in accordo con Agenzia Europea dei medicinali e AIFA desidera informarla di quanto segue". E si spiega che a seguito della procedura di segnale condotta a livello europeo, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha emesso una nuova nota sul vaccino AstraZeneca per aggiornare gli operatori sanitari sui punti emersi dalla valutazione del vaccino.

In sintesi, gli elementi chiave sono che "una relazione causale tra la vaccinazione con Vaxzevria e l’insorgenza di trombosi in combinazione con trombocitopenia è considerata plausibile. Anche se tali reazioni avverse sono molto rare, hanno superato quanto atteso nella popolazione generale". Ma in questa fase "non sono stati identificati fattori di rischio specifici".

In ogni caso, scrive l’Aifa, e questo è il punto che interessa i medici: "gli operatori sanitari devono vigilare su segni e sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia e informare di conseguenza i vaccinati. L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali nazionali".

Ma ribadisce che non ci sono "specifici fattori di rischio". Nonostante ciò, la scorsa settimana il ministero della Salute, in una circolare ad hoc, ha raccomandato un uso preferenziale per gli over 60.

