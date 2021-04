Schizza alle stelle il prezzo del vaccino Pfizer nei nuovi contratti con l'Unione Europea

12 aprile 2021 a

Schizza alle stelle il prezzo del vaccino Pfizer. L’accusa arriva dalla Bulgaria e a renderlo noto è proprio il premier bulgaro, Boyko Borissov, che ha fatto sapere che la Commissione europea “ha firmato contratti con Pfizer per la fornitura di 900 mln di dosi di vaccini Covid-19 nel 2022 e 2023 per 19,50 euro a dose, rispetto ai 12 euro che costavano in passato”.

“Pfizer costava 12 euro, poi è diventato 15,50 euro. Attualmente si stanno firmando contratti per 900 milioni di dosi al prezzo di 19,50 euro”, ha spiegato il primo ministro Borissov che ha voluto evidenziare il brusco aumento di prezzi, con rincari di oltre il 60%. “Parliamo di 19,50 euro per 900 milioni che fanno in totale quasi 18 miliardi di euro”, ha spiegato Borissov che chiede ora che vengano stanziati nei bilanci fondi più consistenti per l’acquisto di vaccini.

In base a un accordo con le aziende produttrici, la Commissione europea ha finora rifiutato di rivelare pubblicamente il prezzo dei vaccini. Tuttavia, lo scorso dicembre la sottosegretaria belga, Eva De Bleeker, aveva condiviso su Twitter i costi dei vaccini negoziati dalla Commissione, nonché il numero di dosi acquistate dal suo governo. È venuto fuori che la dose di AstraZeneca costa 1,78 euro rispetto ai 12 euro di Pfizer-BioNTech. Ma ora quella cifra sarà soltanto un lontano ricordo e l’azienda farmaceutica potrà aumentare i suoi guadagni dovuti alla pandemia di Covid.

