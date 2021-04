Ecco quale vaccino mi hanno dato, Al Bano svela tutto

11 aprile 2021 a

Al Bano racconta tutto sulla propria vaccinazione. "Mi sono vaccinato il 29 marzo con dose Pfizer - racconta il leone di Cellino San Marco - e ho avuto questo vaccino per precisa indicazione dei miei medici".

Al Bano, infatti, sta per compiere 78 anni e, secondo le indicazioni del governo, avrebbe potuto vaccinarsi anche con AstraZeneca. Il cantante, però, vuole fugare ogni dubbio e precisa: "Le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta".

E proprio su AstraZeneca, Al Bano sottolinea che le scelte del governo vanno rispettate: "Riguardo al blocco di AstraZeneca - conclude - penso che in un periodo da terza guerra mondiale come questo le decisioni del governo hanno un senso logico e vanno rispettate".

