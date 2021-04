Muore dopo la seconda dose del vaccino Pfizer, la Procura di Genova indaga per omicidio colposo

12 aprile 2021 a

Un’altra inchiesta che riguarda il mondo dei vaccini creati per vincere la guerra contro la pandemia dovuta al Covid. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti, per la morte a Carcare, comune in provincia di Savona, per arresto cardiocircolatorio dell'anziana ultravulnerabile di 75 anni avvenuta dopo la seconda dose del vaccino Pfizer. Sul corpo della donna, riferiscono fonti della Procura, verrà eseguita l'autopsia.

A proposito di Pfizer questa settimana i primi vaccini contro il Covid prodotti nel nuovo stabilimento di Marburgo verranno distribuiti a diversi Paesi europei. Lo ha annunciato l’azienda tedesca BionTech su Twitter. L’azienda, che realizza il vaccino insieme a Pfizer, ha avviato la produzione nel nuovo impianto nella città di Marburgo a inizio febbraio, con l’obiettivo - come spiegava allora la stessa BionTech - di arrivare entro la prima metà del 2021 a produrre 250 milioni di dosi, per la prima distribuzione prevista ad aprile. Un impegno, a quanto sembra, rispettato. Nei piani di BionTech, una volta a regime l’impianto di Marburgo dovrebbe produrre fino a 750 milioni di vaccini all’anno, diventando uno dei siti produttivi in Europa. Non arretra di un centimetro la battaglia contro il virus.

