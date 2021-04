La dichiarazione d'amore con arco e freccia non fa colpo: denunciato per molestie il novello Cupido

12 aprile 2021 a

Una dichiarazione d’amore finita nel peggior modo possibile. Un 34enne di Crema, in provincia di Cremona, ha avuto un’idea romantica, ma forse troppo pericolosa per conquistare una donna e si è beccato una denuncia per molestie.L’uomo, già rifiutato dalla coetanea, aveva deciso di provare un nuovo tipo di corteggiamento a sorpresa ed eclatante per farle cambiare idea: con un arco sportivo ha scoccato un dardo a cui aveva attaccato un biglietto d’amore verso la finestra della ragazza.

La donna si è però spaventata per il gesto e ha deciso di chiamare i carabinieri, che hanno deferito il novello ‘Cupido’ in stato di libertà per i reati di molestie alle persone e getto pericoloso di cose. L’uomo aveva in casa un arco sportivo e cinque dardi, tre dei quali in legno e punta metallica, uguali a quello che si era conficcato sull’anta della casa della donna. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Un finale che sicuramente lo spasimante non si aspettava quando aveva ideato il gesto ad effetto.

