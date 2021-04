Vaccino, è ancora scandalo in Toscana: maestri di danza e di musica tra le urgenze

03 aprile 2021 a

Si allarga sempre di più lo scandalo vaccino in Toscana, ultima regione italiana (dati al 1 aprile) come numero di over80 che hanno ricevuto la prima dose contro il Covid. I carabinieri del Nas di Firenze stanno indagando sui ritardi e spulciando la lista del personale scolastico che nella regione ha già ricevuto la prima dose di AstraZeneca, un totale di 72mila persone, ci sono anche insegnanti delle scuole di musica e delle scuole di danza, ovviamente chiuse in questo periodo. Il caso emerge dalle pagine de La Nazione, che segnala inoltre che il nucleo antisofisticazioni e sanità sta verificando quanti di loro abbiano hanno ricevuto uno dei vaccini di Pfizer o Moderna, rivolti agli ultraottantenni, ai fragili, al personale sociosanitario e agli operatori del 118.

Vaccino Scanzi, la tremende vendetta di Briatore: cosa tira fuori

Nell’elenco degli "altri vaccinati” in Toscana ci sono ben 170mila persone che hanno ricevuto almeno la prima inoculazione, un numero ben più alto di quello delle persone sopra i 70 anni, dei vulnerabili e delle altre categorie prioritarie. In questa lista i carabinieri hanno portato alla luce una notevole presenza di personale non sanitario e non appartenente alle categorie prioritarie. I ritardi e le corsie preferenziali per i furbetti del vaccino non fanno altro che ritardare l’uscita dalla crisi dovuta alla pandemia e allungare i tempi di lockdown. E in Toscana tra i vaccinati c'è anche Andrea Scanzi...

Dopo giornalisti e magistrati arrivano i politici furbetti. Le urla di Micciché diventano un caso

