Vaccino Sputnik, l'Ema in missione in Russia: ispezione nel laboratorio di produzione

02 aprile 2021 a

Primo segnale di disgelo tra Russia e Unione Europea sul vaccino Sputnik. Il paese guidato da Vladimir Putin ha deciso di fare un passo in avanti verso i vicini di casa e ha scelto di aprire i cancelli delle fabbriche dello Sputnik V agli ispettori dell’Ema. La notizia è stata lanciata in un’anticipazione del programma Report, in onda su Rai3, che è riuscito ad intervistare Tatiana Navoičik capo del laboratorio sterile dello stabilimento R pharm di Yaroslavl, la cittadina a 250 km da Mosca, dove ha sede uno dei 7 centri impegnati nella produzione del vaccino (l’azienda russa ha un capitale misto pubblico-privato e ha inoltre una sede a Illertissen in Germania).

L’ispezione dei funzionari europei dovrà verificare l’aderenza della produzione alle regole comunitarie GMP (good manufacturing practices) e si svolgerà tra il 17 e il 21 maggio. Per 5 giorni gli uomini dell’Ema avranno libero accesso alla catena produttiva. Un inedito assoluto. “È la prima volta che gli ispettori europei mettono piede in uno stabilimento farmaceutico russo” ha spiegato Navoičik.

Prima è in programma un altro appuntamento, che potrà dare delle prime risposte e diradare i dubbi sul vaccino russo: Alexander Ginzburg, direttore dell’istituto Gamaleja, il laboratorio che ha inventato lo Sputnik V, ha annunciato che è in programma un incontro in cui l’Ema verificherà la documentazione degli studi clinici e dei test sugli esseri umani. Si tratta - spiegano da Report - di un importante segnale di apertura visto che c’erano dubbi sulla possibilità che le autorità di Mosca aprissero agli ispettori europei le porte di uno stabilimento strategico per il governo russo, che ha finanziato il prodotto contro il Covid con il Fondo sovrano (Rdif) diretto da Kiril Dmitriev, uno dei fedelissimi di Putin. I tempi di questi due faccia a faccia non saranno di certo brevissimi, ma sono importanti passi in avanti per una svolta che può arrivare in estate.

