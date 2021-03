Sputnik, la Regione Campania compra il vaccino russo: l'annuncio del presidente Vincenzo De Luca

26 marzo 2021 a

"Per il contratto per la fornitura del vaccino Sputnik, si ringrazia l'Ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia la consueta diretta social del venerdì e ufficializza l'acquisto delle dosi russe. Nell'appuntamento social, De Luca fa il punto della situazione sui contagi e sulle misure di contrasto all'epidemia e parla anche del passaporto vaccinale e degli obiettivi di immunizzazione dei cittadini campani entro il prossimo autunno.

La Campania acquisterà lo Sputnik. Il governatore Pd va avanti come un treno: Soresa, società della Regione Campania che svolge il ruolo di centrale degli acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale, ha affidato all'operatore economico Human Vaccine, rappresentato dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), la fornitura del vaccino anti coronavirus. L'accordo è scritto nero su bianco su una determina della società campana ma il contratto resta comunque sospeso in attesa delle autorizzazioni dell'Ema e dell'Aifa.

