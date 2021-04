Papa Francesco celebra la messa con Angelo Becciu

01 aprile 2021 a

a

a

Sorpresa, questa sera Papa Francesco è andato a celebrare la messa in coena Domini nell'appartamento dell'ex cardinale Angelo Becciu, a cui aveva chiesto di rinunciare alla porpora per lo scandalo della vendita del famoso palazzo di Londra al Vaticano.

"Dolore e indignazione per la scelta di Papa Francesco su San Pietro" è bufera in Vaticano

Come si sa quella inchiesta sta perdendo parecchi pezzi per strada. In ogni caso il Papa dopo la richiesta choccante a cui Becciu obbedì ha sempre mantenuto il rapporto personale con lui.

Angelo Becciu indagato per i soldi ai fratelli

Al termine della celebrazione l'ex cardinale ha chiesto al Papa il permesso di divulgare la notizia di questa celebrazione a casa sua e Francesco glielo ha concesso "senza alcun problema". Nel 2017 il Papa aveva celebrato la messa del giovedì santo con i carcerati della casa di reclusione di Paliano, provincia di Frosinone. Nel 2018 ancora in compagnia dei carcerati, a Regina Coeli. Nel 2019 stessa identica scelta, ma nel carcere di Velletri. Nel 2020 saltata la visita alle carceri per il lockdown. Nel 2021 ecco la celebrazione nel Palazzo del Sant'Uffizio dove si è ritirato l'e cardinale Becciu. Tutti gli incontri del Papa nelle carceri per altro erano stati organizzati proprio dal cardinale Becciu.

Crozza fa il cardinale Becciu. L'imitazione è irresistibile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.