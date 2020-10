Crozza fa il cardinale Becciu. L'imitazione è irresistibile

24 ottobre 2020 a

Maurizio Crozza è Angelo Becciu e l'imitazione è irresistibile. L'ex cardinale racconta com'è avvenuto il primo incontro con Cecilia Marogna (la dama del cardinale) e quello che è successo dopo fino all'arresto...

"Non sono più cardinale. Le ricordo il ciao ciao che mi ha fatto Papa Francesco. Sono entrato e mi ha detto: vattene!. Mi chiami come mi chiamava Cecilia Marogna: bancomat! Ma non è la mia amante. Ora l'hanno arrestata. Un giorno lei è entrata nel mio ufficio, ha bussato, è entrata e ha detto sono la signora Marogna e mi ha fatto vedere la sua competenza. Usala come più ti piace. A quel punto io le ho messo in mano il bigliettino con la mia referenza e poi sono venuto a conoscenza della sua competenza. Ma non è la mia amante. Gratis mica me l'avrebbe data la sua competenza. E adesso me l'hanno arrestata. Meno male che non era la mia amante. Ora saluto tutto, l'amicizia col Papa, i privilegi ma soprattutto quella bella competenza sarda"

